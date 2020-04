Capitolo terzini: il Paris Saint-Germain ne ha un disperato bisogno. In estate partiranno sia Kurzawa che Meunier, entrambi in scadenza a giugno, perciò serviranno importanti investimenti su entrambe le corsie. Nel mercato invernale sono stati imbastiti diversi discorsi di mercato con la Juventus, come lo scambio tra il francese e De Sciglio poi andato in fumo, e in estate le parti continueranno a collaborare per interessi reciproci: nella lista del ds Leonardo ci sono Alex Sandro e Pjanic, mentre Paratici si muoverebbe con forza per Icardi nel caso in cui venisse riscattato dall'Inter. In questo asse di mercato scorrono, però, anche obiettivi comuni, come Hakimi. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il PSG sarebbe in prima fila per il terzino marocchino del Real Madrid in prestito al Borussia Dortmund, tanto da aver sorpassato la concorrenza di Juve, Bayern Monaco, Chelsea, e degli stessi gialloneri, che avrebbero intenzione di tenersi il giocatore per la prossima stagione.