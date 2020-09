Luis Suarez resta nel mirino della Juventus. L'attaccante sudamericano sosterrà l'esame di lingua italiana la prossima settimana. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Prove di comprensione del testo, produzione di semplici testi scritti, ascolto di alcuni brevi brani in italiano, un dialogo con l’interlocutore. Per i tecnici: livello B1. Per i profani: un esame non troppo complesso ma nemmeno semplice. L’indiscrezione sull’Università per Stranieri di Perugia ieri ha preso corpo: a Perugia si parla di un appello straordinario per giovedì 17. Un’agenzia stampa si è spinta anche a indicare l’orario dell’esame: le 10. Certezze però, ancora, nessuna. Il passaggio, indipendentemente dalla città, sarà fondamentale. Se Suarez passasse l’esame, lui e la Juve si potrebbero concentrare sull’accordo con il Barcellona e svoltare".