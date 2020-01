L'ultima idea per il centrocampo della Juventus è Ronaldo Vieira della Sampdoria. Come riporta il Secolo XIX, il classe '98 è seguito con attenzione dai bianconeri e dalla Roma in Italia, ma sono arrivate anche alcune richieste dall'estero. Dopo una prima stagione di ambientamento, Vieira sta trovando sempre più spazio nel centrocampo blucerchiato ed è stato elogiato più volte da Cluadio Ranieri.