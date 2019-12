I dirigenti della Juve sono già da tempo a lavoro sul mercato di gennaio e per pianificare quello per la prossima stagione. Tanti giocatori seguiti dai bianconeri, ma, secondo il Corriere dello Sport, sono tre gli obiettivi concreti della società, uno per ruolo: Meunier e Paredes del Psg per la fascia e per il centrocampo, e Haaland del Salisburgo per l'attacco.