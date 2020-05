Secondo Tuttosport, è Arek Milik l'obiettivo numero uno della Juventus per il dopo Higuain. Il polacco è la pista low cost per sostituire il Pipita ormai fuori dal progetto bianconero e sempre più lontano da Torino. L'ex Ajax è il primo nome sulla pista di Fabio Paratici, nella quale ci sono anche altri bomber dai costi particolarmente elevati: Gabriel Jesus del Manchester City, che Guardiola non vorrebbe vendere, Timo Werner del Lipsia, che in una recente intervista ha detto che se dovesse lasciare il club vorrebbe andare all'estero, Harry Kane del Tottenham, in cerca di successi lontano dagli Spurs e Mauro Icardi, in prestito dall'Inter al Psg che ha un diritto di riscatto di 70 milioni.