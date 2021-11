Dal riavvicinamento alla Juventus, fino al trasferimento al Besiktas. Il futuro di Miralem Pjanic, durante l'estate, è rimasto in bilico per diverse settimane. Ora, però, potrebbe presto definirsi e a rivelarlo è il presidente del club turco:"E' un giocatore di livello mondiale, ci piacerebbe comprarlo, ma dipende dalle condizioni. Non cercherei mai di fare qualcosa che non mi posso permettere, spero che ci siano le condizioni perché l'operazione possa rientrare nel nostro budget".