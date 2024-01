La corsa a Radusi sta infiammando sempre di più. Stando a quanto riportato da Sky Sport, per il difensore delnelle ultime ore si è fatto avanti anche il, che ora sembra avanti rispetto ad altre pretendenti come il Napoli ma dovrà ancora vedersela con il, sempre in forte pressing. La situazione è seguita con interesse e attenzione anche dalla, che detiene una percentuale del 20% sulla rivendita del giocatore originario della Romania, il quale potrebbe quindi fruttare qualche milione di euro.