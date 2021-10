Dopo la disastrosa sconfitta contro il Liverpool, il futuro di Solskjaer al Manchester United è sempre più in bilico. Diversi media riportano la notizia che sarebbe Antonio Conte il primo indiziato per sostituire l'attuale allenatore dei Red Devils. Se questo scenario dovesse diventare realtà, secondo quanto riporta calciomercato.com, diventerebbe sempre più probabile il rinnovo di contratto di Paul Pogba. In questo modo, sfumerebbe definitivamente il sogno di rivedere il centrocampista bianconero alla Juventus.