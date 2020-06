Niente Pedro per la Juventus. L'esterno del Chelsea, secondo il The Guardian, ha un accordo con la Roma che lo acquisterà a costo zero. L'accordo, secondo il quotidiano inglese, è di due stagioni. Il Chelsea può negoziare il rinnovo dell'esterno ex Barcellona fino a martedì prossimo, altrimenti il calciatore si trasferirà alla Roma a costa zero. Pedro era stato offerto anche alla Juve dai suoi agenti ma i bianconeri avevano dubbi su età e carta d'identità. Lo spagnolo si unirà quindi alla Roma a meno che ai Blues non riesca il ribaltone.