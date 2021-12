Sfuma, molto probabilmente in maniera definitiva, una pista in uscita per Federico Bernardeschi. Per l'esterno di Carrara si era parlato di un interessamento del Barcellona che, però, come riporta calciomercato.com, sarebbe in dirittura di chiusura con un altro colpo:"Manca soltanto l'ufficialità e lo scambio di documenti, ma ormai Ferran Torres è un nuovo giocatore del Barcellona. Stando a quanto riportato da Marca, la società blulgrana ha messo sul piatto 55 milioni di euro per convincere il Manchester City ".