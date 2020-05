1









Secondo quanto riporta Le10Sport Juve e PSG si sfideranno in estate per Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che già in passato era stato ad un passo dai colori bianconeri. Il centrocampista decise però di tornare in giallorosso dal Sassuolo, dicendo no all'offerta dell'allora AD della Juve Beppe Marotta. Pellegrini ha una clausola da 30 milioni di euro e sia la Juventus che il PSG di Leonardo sono fortemente interessate. Arriva anche la conferma dalla Francia.