C'è un'idea dalla FIFA che inizia a farsi spazio tra club e addetti ai lavori. E' quella di ampliare la finestra di mercato estiva fino alla fine di gennaio, iniziandola non appena saranno concluse le stagioni agonistiche. L'inizio del 2020/21, quindi, potrebbe essere condito da calcio giocato e trattative, fino alla fine di dicembre. Cosa accadrebbe per la Juventus? Ci sarebbero vantaggi o svantaggi per il club bianconero? Come scrive La Gazzetta dello Sport, in generale le big tenderebbero ad essere avvantaggiate perché grazie al loro potere di acquisto potrebbero comprare calciatori se la prima parte della stagione non dovesse andare come sperato. ESEMPI HIGUAIN E RABIOT - Ma anche per ciò che riguarda cessioni e rinnovi i bianconeri potrebbero essere avvantaggiati. Prendiamo gli esempi di Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot. Il contratto dell'argentino scade nel 2021. "​Il club lo cederebbe anche - scrive il quotidiano -, lui resterebbe volentieri una o due stagioni prima migrare verso casa o gli States. Un gentleman agreement con spalmatura di ingaggio e poi libertà ci può stare". E Rabiot? Per ora ha deluso ha deluso e "in questo momento il suo valore di mercato è al ribasso. Non sarebbe un affare cederlo ora. Tempo guadagnato per il francese che ha l’occasione per convincere Sarri (e magari anche la nazionale)".