Il coronavirus condizionerà anche il prossimo mercato, che secondo gli esperti sarà condizionato soprattutto da scambi. Scorrendo la rosa della Juventus, ci sono sei giocatori che potrebbero essere inseriti come contropartite per sbloccare le trattative: tra i giocatori in uscita c'è Daniele Rugani, con il quale però, come riporta La Gazzetta dello Sport, la società spera di fare cassa senza quindi proporlo come scambio; Mattia De Sciglio invece è un nome che potrebbe rientrare in qualche affare con Psg o Barcellona; l'ingaggio di Sami Khedira - circa 7 milioni all'anno - spinge il centrocampista lontano dall'Italia e a questi nomi si aggiunge quello di Miralem Pjanic, che potrebbe interessare anche lui a Psg e Barcellona. A fine stagione potrebbe partire anche Federico Bernardeschi, che non ha mai convinto fino in fondo e può diventare una contropartita importante da scambiare. Infine, c'è il caso di Gonzalo Higuain: l'argentino vuole rispettare il contratto con la Juventus (scadenza 2021), ma per il club è fuori dai piani. E rischia di diventare un caso simile a quello di Mandzukic, poi ceduto a gennaio in Qatar.