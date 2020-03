Un occhio al campo e uno al mercato, da una parte la vittoria sull'Inter e il primo posto riconquistato e dall'altra i radar sempre accesi sui talenti europei. Uno degli obiettivi della Juve per la prossima estate è Federico Chiesa, sul quale però ci sono anche Inter e Bayern Monaco. Dopo essere stati a un passo dal giocatore nell'estate scorsa, i bianconeri ora rischiano di dover partecipare a un'asta per il classe '97. Per questo si stanno guardando intorno alla ricerca di un'alternativa: secondo Tuttosport l'avrebbero individuata in Ferran Torres, classe 2000 del Valencia che può partire a prezzo di saldo perché ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e - per il momento - non ha intenzione di rinnovarlo.