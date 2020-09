1









Dzeko e la Juve aspettano il sì di Arek Milik alla Roma. E dicesse no? La Gazzetta dello Sport, conferma che in alternativa resta sempre la candidatura di Olivier Giroud, sotto contratto con il Chelsea. E’ un’ipotesi magari secondaria, ma certo da non escludere: il francese del Chelsea è più di un outsider e ha un vantaggio, si può acquistare con appena 5 milioni. Tutto resta quindi appeso alla volontà di Milik. Ma se dice no alla Roma, la Juve ha già il suo piano C.