La Juventus continua a lavorare per dare ad Allegri un centravanti sia per la stagione attuale, sia per la prossima. Mentre il colpo in entrata di gennaio dipenderà dalle uscite e dalla disponibilità degli altri club, quello dell'estate prevede che il club bianconero si lanci in un investimento. Il nome che è circolato parecchio in questi mesi è quello di Dusan Vlahovic, ma il serbo costa parecchio. Nel mirino, però, c'è anche Gianluca Scamacca: il prezzo dell'attaccante del Sassuolo è inferiore, e la dirigenza bianconera avrebbe deciso di provare a puntarci su.



SCAMACCA - Secondo quanto riferito da Goal.com, la Juve starebbe aumentando il pressing su Gianluca Scamacca. La prossima settimana è in programma un incontro col Sassuolo per parlare del giovane attaccante. Il 23enne neroverde sembra aver convinto Cherubini.



SASSUOLO - I rapporti tra Juventus e Sassuolo sono buoni, i due club li hanno consolidati con l’affare Locatelli. I neroverdi valutano Scamacca (8 gol in 20 presenze questo campionato) intorno ai 40 milioni di euro. Se dovesse continuare a segnare, però, il prezzo potrebbe lievitare. Comunque, il Sassuolo ha deciso di blindare il suo attaccante fino a fine stagione: improbabile che possa lasciarlo partire a gennaio, a meno di offerte clamorose.