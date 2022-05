Maurizio Sarri vuole migliorare la sua Lazio, partendo dal mercato. Lucas Leiva ha un contratto in scadenza e non rinnoverà, così a questa Lazio servirà un nuovo regista. Il tecnico, ex Juve, stravede per Nicolò Fagioli, 21 anni bianconero che parlerà presto del suo futuro a Torino. Come scrive Tuttosport, rappresenterebbe il prototipo perfetto per la squadra giovane e italiana che Sarri vorrebbe sviluppare.