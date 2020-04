La Juve vuole rifarsi le fasce. La prima mossa è stata l'acquisto di Dejan Kulusevski nell'ultimo mercato invernale: i bianconeri hanno superato la concorrenza - in particolare dell'Inter - prendendo lo svedese classe 2000 dall'Atalanta e lasciandolo in prestito al Parma fino alla fine della stagione. Secondo Tuttosport però non è finita qui, perché Sarri ha chiesto altri due acquisti esterni a Fabio Paratici: i nomi più caldi sono quelli di Ferran Torres del Valencia, che piace anche a Borussia Dortmund e Real Madrid, e Federico Chiesa della Fiorentina, sul quale ci sono anche Inter e Bayern Monaco.