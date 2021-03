Il ruolo del terzino sinistro è un tipico nervo scoperto per la Juventus, che ancora in quel ruolo regge con Alex Sandro e come riserva il giovane Gianluca Frabotta. Alla ricerca di un nuovo nome di alto livello, secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera sta duellando con quella dell'Inter per due nomi. Il primo è Robin Gosens, l'esterno dell'Atalanta che costa come minimo 40 milioni di euro. L'altro è Emerson Palmieri, in scadenza nel 2022 con il Chelsea e obiettivo anche di Maurizio Sarri, qualunque sia la sua prossima squadra.