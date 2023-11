sta spingendo per trasferirsi alla Juventus a gennaio. Il nuovo tecnico dell'Udinese è stato chiaro: vuole calciatori dediti al 100% alla causa e chi non lo è può fare subito le valigie senza costrizioni. Il club friulano è entrato nell'ottica di cedere il serbo e ha incaricato un intermediario di fiducia di gestire eventuali trattative, segnale di come le contrattazioni possano presto entrare nel vivo. Nelle scorse settimane, sugli spalti del Bluenergy Stadium sono stati avvistati anche degli scout del Borussia Dortmund, ma il 21enne ha intenzione di aspettare la Vecchia Signora per ritrovare due suoi carissimi amici: Vlahovic e Yildiz. Lazar ha già dato la propria disponibilità di massima all'approdo alla corte di Max Allegri. Lo riporta Tuttosport.