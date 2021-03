Cristiano Ronaldo vuole rimanere alla Juventus? Questa è la domanda che i tifosi bianconeri continuano a farsi dopo l'eliminazione alquanto deludente dalla Champions League e le voci di un suo possibile ritorno al Real Madrid, o partenza verso altri club che possano permettersi il suo ingaggio. Nel frattempo le notizie che arrivano dalla stampa nostrana, soprattutto Gazzetta, in questi giorni, sembrano andare in questa direzione: CR7 alla Juve rimane anche, ma vuole un attaccante "alla Benzema" (se non direttamente lui...) e un centrocampista in grado di fornire le punte come si deve.