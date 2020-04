1









Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la Roma avrebbe messo nel mirino Moise Kean, attaccante ex Juve, oggi all'Everton, che potrebbe arrivare in prestito.​ L'ex giocatore della Juventus non tornerà nemmeno a Torino. Nonostante il rendimento altalenante nei primi mesi in Inghilterra e la successiva ripresa, l'Everton avrebbe deciso però di non confermare il giovane attaccante italiano. ​Ancelotti non è riuscito a trasformare l'esperienza inglese di Kean in un'occasione per tornare anche nel giro della Nazionale italiana del ct Roberto Mancini. Chissà che un'altra esperienza in Italia...