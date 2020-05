Houssem Aouar è uno dei talenti messi in vetrina dal Lione. In Francia non hanno dubbi: il centrocampista classe '98 lascerà il Lione nella prossima sessione di mercato. Contratto in scadenza nel 2023 ma gli occhi delle big europee già puntati su di lui: la Juve lo segue da tempo ma non è l'unico club ad aver puntato il talentino francese, perché secondo quanto riporta L'Equipe a Aouar si sarebbero interessate anche Manchester City e Psg. Il presidente del Lione Aulas lo valuta almeno 50 milioni di euro.