Rinforzo di mercato per il Napoli in vista del match dell'Epifania contro la Juve. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in fase di definizione da parte del club partenopeo l'acquisto di Tuanzebe, difensore del Manchester United che in questi mesi ha giocato in prestito all'Aston Villa. Il centrale inglese classe 1997 è stato scelto per sostituire Manolas, passato nel frattempo all'Olympiakos.