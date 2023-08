Non sarà una rosa "sensibilmente diversa", eppure potrebbe esserlo. Dall'Allegri pensiero all'attualità in casaci passa un orizzonte di sensazioni. E di notizie. Ecco: tre colpi di 12 giorni non sono esattamente semplici, però nel mirino bianconero restano. O comunque sono al centro dei pensieri della dirigenza, con cui il tecnico ha ribadito l'ottimo lavoro.Tutti condividono gli obiettivi - dai minimi ai massimi -, tutti uniti per iniziare una stagione che non può non essere quella della verità. Soprattutto per Massimiliano Allegri.