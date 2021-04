La Juventus ha bisogno di iniettare qualità all'interno del centrocampo e per farlo sta monitorando i giovani più interessanti d'Europa. Uno di questi è il talento del Rennes Eduardo Camavinga. Sul francese, però, ci sono tanti club di alto livello. Primo tra tutti il Real Madrid, accreditato dalla stampa del continente come gran pretendente per Camavinga. Nei giorni scorsi sono emersi altri nomi, come il Liverpool. Ma anche - riporta il Sun - Manchester United e Arsenal.

Si tratta di un centrocampista diciottenne con 3 presenze nella nazionale francese.