Il centrocampista del Milan Lucas Paquetà resta nel mirino della Juventus. Secondo quanto riporta MilanNews24 i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per acquistare il brasiliano che piace anche al PSG di Leonardo, colui che un anno lo aveva portato in Italia. Il Milan, tuttavia, considera la valutazione dei due club troppo bassa avendo acquistato il calciatore per 35 milioni di euro dal Flamengo. Gazidis non vuol fare nessuna minusvalenza e non ha intenzione di cedere il brasiliano per soli 20 milioni. A gennaio la Juve aveva cercato di incastrare i pezzi per un possibile scambio tra lui e Bernardeschi.