L’incertezza sulla ripresa del campionato getta un alone di mistero su diverse questioni extra-campo, ma necessarie. È quanto di chiede La Gazzetta dello Sport, che si interroga su come verranno gestiti i contratti in scadenza il 30 giugno, come verranno gestiti i relativi stipendi e quale sarà l’arco temporale del mercato.



CONTRATTI – L’impressione è che ci sia l’esigenza di avere regole il prima possibile, soprattutto per andare incontro ai bisogni delle squadre, ferme da quasi due mesi nella maggior parte d’Europa. Un esempio: se la Serie A non ripartirà, Dejan Kulusevski potrà vestire la maglia della Juve già dal primo luglio per giocare la Champions ad agosto? In caso opposto sarebbe giusto ragionevole che rimanesse al Parma, ma comunque serve chiarezza



DATE DEL MERCATO - L’ultima indicazione del presidente della Fifa Gianni Infantino rimetteva la decisione alle singole federazioni, abilitate nel gestire le date della finestra del mercato per evitare pericolose contrapposizioni con il campionato. Ma nel pratico, se l’attività agonistica dovesse riprendere, come verranno collocate? Alcune fonti giuridiche affermano come lo slittamento dei contratti sia possibile con un provvedimento federale. Altra materia sono invece i trasferimenti.



CLAUSOLE – Argomento di grande interesse per chi ha intenzione di tuffarsi su giocatori su cui pende una clausola rescissoria. Spesso e volentieri queste hanno un arco temporale di valenza (per molti le prime due settimane di luglio), ma viene il dubbio che sia difficile rispettare questa tempistica. Le date vengono normalmente imposte per pianificare il mercato, a seconda che il giocatore venga ceduto (con relativa entrata) o meno, con un campionato che si sovrappone il tutto si complica.