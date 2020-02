Paul Pogba può tornare alla Juventus e secondo i media inglesi c'è un indizio che riguarda il centrocampista francese ormai fuori dal progetto dei Red Devils. Paul vuole andarsene perché ad Old Trafford non sta più bene. Credeva che fosse casa sua e invece i tifosi non l'hanno mai digerito troppo così come parte dei "santoni" del club inglese, da Scholes a Giggs allo stesso Ferguson. "Vado dove mi vogliono bene", avrebbe detto Paul ad alcuni compagni di squadra un inidizio sul futuro che fa sognare i tifosi bianconeri che di fronte alla carenza di qualità a centrocampo sognano il ritorno di Paul.