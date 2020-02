Il nome di Paul Pogba fa sognare i tifosi della Juventus. Il centrocampista francese è il nome caldo per il mercato estivo e tutto il popolo bianconero sogna di rivederlo a Torino. Tra il dire ed il fare però ci sono di mezzo discorsi da diversi milioni di euro. L'edizione odierna di Tuttosport fa un nuovo punto sulla situazione del calciatore. La Juve proverà ad offrire Ramsey come contropartita ma i Red Devils faranno di tutto per non cedere il calciatore, consapevoli però che il contratto scade a giugno 2021 e che Pogba vuole tornare a giocare la Champions League.