Sfumata l'ipotesi - tanto gradita al calciatore - Juventus, Miralem Pjanic non ha perso tempo. La necessità era quella di lasciare il Barcellona dove avrebbe passato 6 mesi in tribuna. Il centrocampista bosniaco, quindi, non ha impiegato molto tempo a trovare la prossima destinazione. In questo momento, come da lui documentato su Instagram, Pjanic si trova in volo verso Istanbul. In questa stagione, infatti, giocherà con la maglia bianconera del Besiktas.