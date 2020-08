Uno tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo può lasciare la Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport il sacrificato potrebbe essere il calciatore argentino che "assicurerebbe una ricchissima plusvalenza e finanzierebbe nuovi acquisti, mentre CR7 è considerato ancora un immenso attrattore commerciale. Per Paulo servirebbe comunque un assegno da 100 milioni e non è detto che arrivi". E voi chi cedereste tra i due? Cliccate qui per votare il nostro sondaggio.