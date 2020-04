1









La Juventus vuole cedere Douglas Costa. Il brasiliano è uno di quei giocatori per i quali la Juve ascolterà le proposte di altri club: "Douglas Costa ha caratteristiche uniche, nessuno salta l’uomo e crea la superiorità come lui - spiega La Gazzetta dello Sport -, però in due stagioni e mezzo in bianconero è sempre rimasto un’incompiuta: quest’anno solo 683 minuti passati in campo. Il talento non si discute, ma è troppo incostante e poco decisivo per pensare di costruirgli la squadra del futuro attorno".