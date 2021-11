Secondo quanto riportato da Marca, sarà un gennaio molto caldo sul mercato per il: cessioni, rinnovi e soprattutto obiettivi in entrata. Alcuni di questi sono comuni anche allafa due nomi su tutti, riferendosi a due giocatori con il contratto in scadenza:, più volte accostati in queste settimane anche ai bianconeri.Secondo il quotidiano spagnolo, si tratta di due profili che per qualità e "occasione" rientrano nella politica degli acquisti da Real Madrid. "Pogba vuole giocare nel Real Madrid e non è un segreto", scrive Marca: il sogno sarebbe quello di riunirlo con Mbappé e Benzema. Ma attenzione a Raiola.Anche Rudiger sarebbe nei radar dei blancos: l'accordo con il Chelsea ancora manca e il tedesco sarebbe il profilo ideale per rinforzare la difesa. Unico ostacolo, l'ingaggio troppo alto - secondo il Real - chiesto da Rudiger: 12 milioni di euro.