Arthur Melo è uno dei nomi che circolano per il centrocampo della Juventus. Il brasiliano potrebbe finire in bianconero nell'ambito dello scambio con Miralem Pjanic ma come scrive Calciomercato.com il giocatore non è convinto della destinazione. Non per la Juve in sé, anzi. Arthur crede di potersi imporre al Barcellona e per questo non sta prendendo in considerazione l'idea di trasferirsi in un'altra squadra. I catalani hanno messo sul piatto anche Rakitic e Vidal per il bosniaco.