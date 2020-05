La Juventus è in trattativa aperta con il Barcellona, un tavolo di discussione che Fabio Paratici sta tenendo aperto da tempo ormai. Così, su questo asse consolidato, si sta trattando per il passaggio di, con i bianconeri che hanno qualche difficoltà a trovare una contropartita tecnica. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dallo spagnolo Sport , Fabio Paratici avrebbe fatto passi concreti per Nelson Semedo, terzino destro, che arriverebbe a Torino a condizioni alquanto particolari: infatti, per il giornale spagnolo,Cifre e modalità alquanto strane, come detto. Secondo quanto appreso da Il Bianconero non ci sarebbero conferme ulteriori per questa trattativa, per quanto il nome di Semedo sia stato vagliato al pari di quelli di Arthur e Todibo.