Kulusevski è la gemma, il grande investimento. Ma la Juve, per la prossima stagione, prepara una squadra di giovanotti, forti e soprattutto talentuosi. E allora eccolo, il primo affaccio sull'annata 2020-2021: l'ordine del giorno, quello iniziale quantomeno, è puntare su ragazzi italiani che possano essere anche il futuro della Nazionale. A partire da Luca, in prestito al Cagliari, che potrebbe rientrare a Torino in caso di cessione di De Scigli. Quindi: ve ne avevamo parlato in esclusiva su IlBianconero.com, è un giocatore del Bologna e da qui non ci si schioda. Ma la Juve ha una corsia privilegiata: qui i dettagli.