Il futuro di Gianluigi Donnarumma è in bilico. Il PSG è con le spalle al muro, a breve dovrà decidere tra lui e Keylor Navas, dopo che quest'ultimo ha assicurato di non voler trascorrere "un altro anno così". Il portiere italiano, però, non ha più le pretendenti di qualche tempo fa. Secondo Il Corriere della Sera, in Italia è rimasta solo la Juve, mentre un ritorno al Milan è diventato pressochè impossibile. Anche la pista bianconera, però, non sembra più così calda: Massimiliano Allegri, infatti, ha preferito puntare su Wojcech Szczesny, e il suo parere sarà vincolante.