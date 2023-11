Secondo Tuttosport, è ormai è sfida aperta traper Andrea, talentuoso centrocampista classe 1999 che si sta mettendo in bella mostra con ile si è appena guadagnato la convocazione in Nazionale. I nerazzurri sono scattati in pole e puntano a ingaggiarlo la prossima estate, ma Il Messaggero rivela che tra le due "litiganti" potrebbe inserirsi anche una terza squadra: si tratta della, che sta lavorando silenziosamente per il 24enne azzurro facendo leva anche sui buoni rapporti tra Claudio Lotito e Adriano Galliani. Per il fantasista, in ogni caso, serviranno almeno 20-25 milioni di euro.