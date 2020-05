Pedro apre all'addio al Chelsea. L'esterno spagnolo del Chelsea è un pallino di Maurizio Sarri che l'ha allenato a Londra. Il suo futuro con i Blues è in cilico: "Devo parlare con il club, ho un contratto fino al 30 giugno - ha dichiarato a Cadena SER - Sono aperto a sentire altre offerte. Coronavirus? Quando vedi la maggior parte dei giocatori che sono stati infettati, come Pepe Reina, e che ti dicono quanto fosse brutto. Dobbiamo dare priorità alla salute prima di tutto e vedere come possiamo andare avanti. Speriamo di poter tornare alla normalità, anche se non sappiamo come ciò influirà sul ritorno della competizione".