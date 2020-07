Secondo quanto riporta SerieBNews Fabio Pecchia potrebbe diventare il prossimo allenatore del Palermo. Al termine della stagione Pecchia farà spazio ad Andrea Pirlo sulla panchina della Juve Under 23 ma in caso di approdo al Barbera potrebbe non essere l'unico bianconero a volare da Torino a Palermo. Il tecnico avrebbe infatti suggerito gli acquisti di Marco Olivieri, attaccante che ha esordito in Serie A contro il Genoa martedì sera e Pietro Beruatto, un altro dei giovani che Sarri porta spesso con sé e che Pecchia ha allenato in questa stagione nella Juve Under 23.