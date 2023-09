Tommasodell'Empoli è un obiettivo di mercato anche della Juventus. Intervistato da il Corriere dello Sport ha parlato di calciomercato. Le sue parole:- "Sì, so che potrebbe toccare a me andare in una big, è l’augurio che mi faccio, sarò anche pronto se davvero sarà, ma devo conquistarmi questo salto con il lavoro. L’anno che è appena cominciato dipenderà da me su tutti i fronti. Nessuno ha chiamato me, avranno chiamato l’Empoli. Io sono contento di essere rimasto. Non è stato un buon inizio, ma io voglio essere uno di quelli che darà una mano per rialzarci Non ne ho, l’ho spiegato. Ma guardo i migliori nel mio ruolo. E Dybala è uno di questi, certo".