Fabio Paratici ha vinto il primo round di mercato contro Beppe Marotta. Il dirigente bianconero, infatti, è riuscito a strappare il sì dell'Atalanta per Dejan Kulusevski, centrocampista in prestito al Parma che la prossima stagione sarà bianconero per 35 milioni di euro più nove di bonus. Inter beffata ma già concentrata sul prossimo derby di mercato. Come riporta Tuttosport, infatti, la prossima sfida tra Juve e Inter sarà per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che in estate firmerà con un top club.