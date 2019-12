Fabio Paratici ha già drizzato le antenne in vista del mercato di gennaio. Il dirigente bianconero ha messo in fila le priorità per la finestra invernale: gli acquisti dipenderanno dalle cessioni ma in vista della prossima stagione il ds bianconero sta già pensando a qualche acquisto a costo zero. Il primo nome in cima alla sua lista è quello di Christian Eriksen, centrocampista offensivo del Tottenham che scade al termine della stagione e non ha intenzione di firmare un nuovo contratto, neanche dopo l'arrivo di Mourinho. Se non partirà a gennaio (piace a Man United e Real Madrid) la Juve farà un tentantivo concreto per prenderlo a costo zero al termine della stagione.