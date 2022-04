Come confermato da Tuttosport, Divock Origi è ormai a un passo dal Milan, con cui con tutta probabilità firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto anno, a circa 3.5 milioni di euro all'anno più bonus. Il quotidiano, inoltre, svela un retroscena legato alla Juve: anche i bianconeri (così come l'Inter) avevano fatto osservare l'attaccante belga del Liverpool, per poi decidere di scartarlo. Più convinto su di lui, invece, il Torino, che lo voleva come sostituto di Andrea Belotti ma alla fine ha dovuto arrendersi di fronte all'assalto rossonero.