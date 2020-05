Fabio Paratici ora teme di essere tagliato fuori per Mauro Icardi. Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, il PSG ha intenzione di acquistare il calciatore a titolo definitivo ma senza pagare i 70 milioni pattuiti con l'Inter. La volontà del club francese sarebbe quella di acquistare Maurito per una cifra compresa tra i 30 ed i 50 milioni di euro ma Leonardo, una volta riscattato, non vorrebbe negoziare il trasferimento dell'argentino con nessun altra squadra, neanche la Juve che lo segue da tempo. L'Inter, al momento non ritiene l'offerta che ha in mente il PSG adeguata alla forza dell'attaccante.