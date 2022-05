Oggi l'Inter attende la decisione di Ivan Perisic sull'offerta fatta per il rinnovo di contratto. Come riporta Gazzetta: "Salvo sorprese, l’esterno croato dovrebbe dare in giornata una risposta al club sull’ultima proposta di rinnovo presentata a inizio settimana: biennale da 5 milioni netti a stagione più uno di bonus, con opzione sul terzo anno. La partita è ancora aperta, anche se – a differenza della scorsa settimana – adesso si respira un cauto ottimismo dalle parti di Viale della Liberazione". Alla finestra rimane la Juventus, che attende aggiornamenti e monitora da vicino la situazione.