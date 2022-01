Juve tagliata fuori per Vlahovic? Un rischio concreto, stando a La Nazione: secondo il quotidiano, l'Arsenal ha presentato alla Fiorentina un'offerta impareggiabile - da almeno 70 milioni - per l'attaccante classe 2000, al quale è stato promesso un ingaggio da ben 18 milioni di euro a stagione. Decisiva sarà la volontà del serbo, ma chiaramente i bianconeri non potranno mettere sul piatto le stesse cifre.

In Inghilterra, intanto, The transfer exchange show ha lanciato un'indiscrezione secondo cui Vlahovic ha già un accordo con un club impegnato in Champions League in questa stagione: gli accostamenti degli ultimi mesi, in questo caso, farebbero propendere per una tra Juventus, Liverpool, Manchester City e Chelsea.