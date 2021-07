Il 21enne terzino sinistro olandeseè uno degli uomini mercato del momento, e in particolare è stato accostato alla Juventus per cui quel ruolo è un nervo scoperto. Tuttavia di recente il club bianconero sembra virare decisamente sulla soluzione interna, con Alex Sandro confermato e uno tra Luca Pellegrini (più probabile) e Gianluca Frabotta (meno probabile) a fare da riserva al brasiliano. Via libera dunque ad altre squadre per accaparrarsi il giocatore del Paris Saint-Germain. Secondo L'Equipe, è quasi fatta per il passaggio di Bakker al Bayer Leverkusen.