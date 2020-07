Dopo lo scambio tra Spinazzola e Luca Pellegrini della scorsa estate Roma e Juve lavorano ad un altro scambio, questa volta tra due giovani. Secondo SerieBNews i bianconeri sarebbero pronti ad offrire Marco Olivieri, attaccante classe 1999 che ha esordito poche settimane fa in Serie A, in cambio di Riccardo Calafiori, terzino che va in scandenza nel 2022 non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Fonseca l'ha convocato in prima squadra e la Juve studia la formula giusta per portarlo a Torino.